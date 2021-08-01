Пока не является задержанным, – адвокат Чауса наконец смог встретиться со своим клиентом
Источник:Ростислав Кравец в телеграме
Адвокат Ростислав Кравец заявил, что ему наконец удалось встретиться с Николаем Чаусом. По словам юриста, его клиент пока находится "под защитой СБУ".
Экс-суддю Чауса нашли в СБУ
Правозащитник отметил, что экс-суддя пока не является задержанным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в телеграме.
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Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться,
– сказал Кравец.
"Он пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Служба безопасности пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала", – добавил юрист.
Адвокат Чауса заявил, что экс-суддю удалось найти: смотрите видео
Последние события вокруг Чауса: коротко
- Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева. В 2016 году его задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов.
- Затем он сбежал в Молдову. В апреле 2021 года его, якобы похитили среди Кишинева.
- Однако, в мае Чаус записал видеообращение, где заявил, что это происходило гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
- Чаус нашелся 30 июля. Он пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.
- Через некоторое время экс-судью доставили в Киев. По данным СМИ, он должен находиться в Главном управлении СБУ.
- Правда, поздно вечером 30 июля адвокату Чауса Ростиславу Кравцу сообщили, что его клиента нет в здании Службы безопасности.
- Кроме того, в пятницу сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ якобы с Чаусом.
- Но догнать машину им не удалось. После спецназовцы Бюро заблокировали выезд из здания спецслужбы.
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