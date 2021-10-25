Адвокат Саакашвили заявил, что политику нужна была помощь реаниматолога
Источник:Новости-Грузия
Адвокаты Саакашвили бьют тревогу из-за состояния здоровья бывшего президента Грузии. Защитники говорят, что политику нужна была помощь реаниматолога. Один из ключевых показателей в анализах упал до критического уровня.
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Состояние стало критическим ночью, однако после помощи врача-реаниматолога ситуация стабилизировалась.
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В любое время у политика может ухудшиться состояние здоровья, – адвокат
Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодания, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья,
– подчеркнул адвокат.
Поэтому со временем вопрос о немедленном оказании медицинской помощи станет очень актуальным, считает Садзаглишвили.
Накануне появилась информация о намерении властей "ликвидировать" Саакашвили
Накануне защитники бывшего грузинского политика сообщили, что у них есть информация, что в тюремной больнице Саакашвили могут ликвидировать. Мол, с такими намерениями грузинские власти уже направили туда специального человека.
Премьер Грузии Ираклий Зурабишвили назвал такие заявления манипуляцией и подчеркнул, что за физическим состоянием Саакашвили пристально следят. В случае ухудшения его здоровья – его доставят в тюремную больницу, исключений для него не будет.
Тем временем Саакашвили сделали переливание крови "в полевых условиях"Обратите внимание! Голодовка Саакашвили в тюрьме продолжается уже 25 дней.
Что известно о задержании Саакашвили в Грузии
- Политика задержали 1 октября в Батуми.
- На грузинскую территорию Саакашвили попал незаконно – накануне местных выборов.
- Против политика на родине возбудили несколько уголовных дел, по ним ему грозит до 6 лет заключения.
- Сам Саакашвили считает свое дело политическим, поэтому объявил голодовку.
- От госпитализации в тюремную больницу политик отказывается, хотя на этом настаивали врачи.