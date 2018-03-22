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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Адвокат Савченко рассказал детали ее задержания СБУ

139 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко

Народный депутат Надежда Савченко, после того, как с нее была снята депутатская неприкосновенность, был доставлен в Управление службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

По словам ее адвоката – Дмитрия Бугая, там с ней проводят следственные действия, передает "Интерфакс-Украина".

"Надежде Савченко вручили подозрение. Составили протокол о задержании. Сейчас с ней проводятся следственные действия, ее допрашивают", – рассказал адвокат.

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По его словам, в ближайшие дни должен быть рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения. Шевченковский районный суд Киева в четверг, 22 марта, не получил ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Надежды Савченко.

По данным издания, под зданием УСБУ в Аскольдовом переулке находятся сестра Надежды Савченко Вера и около 15 сторонников нардепа, которые ожидают завершения следственных действий.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах парламента и участвовала в завозе оружия из оккупированной территории Донбасса. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенном из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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