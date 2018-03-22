20:14
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Адвокат Савченко розповів деталі її затримання СБУ

446 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко

Народний депутат Надія Савченко, після того, як з неї було знято депутатську недоторканість, була доставлена до Управління служби безпеки України в Києві та Київській області.

За словами її адвоката – Дмитра Бугая, там з нею проводять слідчі дії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Надії Савченко вручили підозру. Склали протокол про затримання. Зараз з нею проводяться слідчі дії, її допитують", - розповів адвокат.

Читайте також: Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?

За його словами, в найближчі дні повинно бути розглянуто питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Шевченківський районний суд Києва в четвер, 22 березня, не отримав клопотання про обрання запобіжного заходу у відношенні Надії Савченко.

За даними видання, під будівлею УСБУ на Аскольдовому провулку перебувають сестра Надії Савченко Віра та близько 15 прихильників нардепа, які чекають завершення слідчих дій.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Надія Савченко Затримання Савченко Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук