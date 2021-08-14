Афганистан становится неконтролируемым, – генсек ООН обратился к талибам

14 августа 2021 , 02:11
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Источник:

Al Jazeera

Боевики "Талибана" должны немедленно прекратить наступление на Кабул. К этому призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Число жертв в результате нападений на мирных людей – больше 1000.

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В ООН призвали талибов прекратить наступление

Во время брифинга в ООН 13 августа генсек организации Антониу Гутерреш высказался по поводу афганского кризиса 2021 года. Он акцентировал внимание на:

  • Нарушениях прав человека на захваченных талибами землях.
  • И многочисленных жертвах среди мирных людей.

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1000 человек убиты или ранены во время нападений на мирное население, 
– сказал генсек ООН.

И подчеркнул, что силовой захват власти "Талибаном" приведет:

  • К полной международной изоляции Афганистана.
  • А еще и к гражданской войне в этой стране.

Я напоминаю всем сторонам об их обязанности защищать мирное население! И призываю талибов немедленно прекратить наступление и вернуться за стол переговоров ради мира,
– впоследствии написал Гутерреш в твиттере.

На карте ниже – ситуация в Афганистане по состоянию на 13 августа:

  • Желтым цветом обозначены территории, контролируемые талибами до августа 2021.
  • Красным – захваченные в августе.
  • А синим – те, где власть удерживает правительство.


Территориальное деление в Афганистане состоянию на 13 августа / Инфографика Al Jazeera

Что происходит в Афганистане

  • Ухудшение ситуации в Афганистане началось с тех пор, как США начали вывод из страны своих войск.
  • Боевики радикального движения "Талибан" резко активизировались, и наступают на контролируемые правительством земли. 
  • Запад призвал своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Такую же рекомендацию выдало и МИД Украины.

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Автор: Олесь Друкач