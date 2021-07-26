В Афганистане зафиксировали рекордное количество погибших: почти половина – женщины и дети
Источник:ООН
В Афганистане за май и июнь 2021 года убили или ранили почти 2400 мирных жителей. Это самый большой показатель с момента начала учета в 2009 году.
Соответствующую информацию опубликовали в отчете миссии Организации Объединенных Наций. Как известно, среди жертв в первой половине 2021 года было больше женщин и детей, чем за любой другой такой период.
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За полгода зафиксировали 5 183 жертвы среди гражданского населения. Из них 1 659 человек погибли. В 2021 году за такой период было на 47% меньше потерь.
Женщины и дети
Важно то, что женщины и дети – это 46% всех жертв среди гражданского населения за первое полугодие.
Всего погибло:
- 468 детей;
- 219 женщин.
Ранены:
- 1 214 детей;
- 508 женщин.
В заявлении ООН отметили, что их особенно шокирует то, что женщины и дети составили почти половину всех жертв. Там не исключают того, что число жертв в 2021 году может стать самым большим со времени отчетности миссии в 2009 году.
По словам специальной представительницы Генерального секретаря ООН в Афганистане Деборы Лайонс, это произойдет, если не будет прекращен рост насилия.
Ситуация в Афганистане: кратко
- В 2020 году состоялись переговоры США и "Талибана". Тогда договорились о выводе американских войск из Афганистана.
- В то же время "талибы" не прекращают брать новые территории Афганистана под собственный контроль. Более того, они прибегают к насилию. Например, совершают казнь военных, которые уже сдались.
- В Европе из-за обострения ситуации ухудшается кризис беженцев. Чувствует это и Украина.