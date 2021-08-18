Афганские военные воевали с талибами только ради зарплаты, – Трамп

45-ый президент США Дональд Трамп уверен, что только деньги мотивировали афганских солдат бороться с талибами. По его словам, военные в Афганистане получали самое большое в мире жалованье.

Дональд Трамп убежден, что именно США деньгами заставляли афганцев воевать против террористов. Это было неправильно.

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США подкупали афганцев

45-й президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска Афганистана в том, что они не воевали за свою землю, а только за деньги, которые платили американцы.

Вывод войск США из Афганистана, по мнению Трампа, не столько повлиял на военную силу страны, как на желание военнослужащих продолжать борьбу.

У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они сложили оружие,

– заявил экс-президент США.

Также Трамп отметил, что США ежегодно тратили 42 миллиарда долларов в Афганистан и сравнил, что военный бюджет России в целом составляет 50 миллиардов, что лишь на 8 миллиардов больше суммы, которую Белый дом тратил на борьбу с "Талибаном".

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