Краснодарский край массированно атакуют БпЛА: горит Афипский НПЗ

Под массированную воздушную атаку попала Россия ночью 11 июня. Одним из очагов стал Краснодарский край.

Очевидцы уже фиксируют масштабный пожар на Афипском НПЗ. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Краснодарский край 11 июня: что известно?

После полуночи в начале суток 11 июня в телеграм-сообществах России начали массово писать о полетах дронов. А потом о взрывах и работе противовоздушной обороны, в частности в Краснодарском крае.

Пока местные власти отчитывались о сбитых беспилотниках, разгорелся пожар в поселке Афипском. Там расположен нефтеперерабатывающий завод, который является законной военной целью и уже неоднократно побывало под воздушным ударом, ведь поставляет топливо для армии.

На Афипском НПЗ после воздушной атаки возник пожар: смотрите видео очевидцев

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Точные последствия обстрела Афипского НПЗ еще не известны, но уже виден пожар / Фото очевидцев

Афипский НПЗ, напомним, расположен в Северском районе Краснодарского края. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, специализируется на производстве дизельного топлива, бензина и авиакеросина.

В самом Краснодаре также активно работала ПВО и гремели взрывы. Сообщали и о сбитых БпЛА, летевших на Москву.