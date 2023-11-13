Агент "Буратино": нардеп Дубинский работал на российскую военную разведку
Источник:СБУ
Народный депутат Александр Дубинский 13 ноября получил подозрение в государственной измене. В частности, он сотрудничал с российскими спецслужбами и являлся их агентом.
В Службе безопасности отметили, что нардеп входил в состав преступной организации, сформированной российской ГРУ. Там у Дубинского был позывной "Буратино".
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Дубинский подозревается в госизмене
В СБУ рассказали, что вместе с ДБР собрали доказательства государственной измены Дубинского. В частности, он осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России,
– говорится в заявлении СБУ.
Правоохранители подчеркнули, что финансирование сети достигало более 10 миллионов долларов США. За эти деньги Дубинский вместе с соучастниками сети распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства.
Александр Дубинский получил подозрение в госизмене / Фото СБУ
"Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году", – отметили в СБУ.
В службе подчеркнули, что для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в разных пресс-конференциях. В заключение в СБУ сказали, что преступная организация, где находился Дубинский, создал заместитель начальника российского ГРУ – Владимир Алексеев, как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.
У Александра Дубинского проводили обыски
- У народного депутата Александра Дубинского 13 ноября дома проводили обыски. В частности, они были связаны с делом нардепа о госизмене или о преступной организации, созданной для дискредитации имиджа Украины на международной арене.
- До этого правоохранители приходили к Дубинскому с обысками 1 ноября. По данным СБУ, нардеп организовал схему, чтобы нелегально переправить родного брата своей девушки за границу.
- Стоит отметить, что нардепа подозревают по делам о незаконном выезде за границу, организации незаконной переправки людей через государственную границу, а также госизмене. С 6 ноября Дубинский находится под домашним арестом.