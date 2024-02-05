Действовали в 3 городах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ

СБУ сообщает о разоблачении агентурной сети ФСБ. В нее входили работники "оборонки" и чиновница горсовета.

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом пресс-служба ведомства заявила 5 февраля.

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СБУ ликвидировала агентурную сеть врага в 3 областях Украины

Контрразведка СБУ нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. Во время специальной операции были задержаны 5 российских агентов, которые работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

Фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в трех областях / Фото СБУ

Кроме того, приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.

Известно, что с целью конспирации злоумышленники действовали отдельно друг от друга, однако были "подотчетны" единому куратору – кадровому сотруднику ФСБ. В СБУ отметили, что его установочные данные уже известны силовикам.

Злоумышленники, работавшие в пользу России

Среди задержанных – чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области. Кроме нее в области были еще 2 агентов, работавших на врага – экс-глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

В Запорожье участницей вражеской агентуры оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий города. В СБУ отметили, что злоумышленница "сливала" в ФСБ разведывательные данные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.

Кроме них, еще одним российским агентом был чиновник транспортной компании из Одесской области. Согласно указанию спецслужбы, человек собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Следили за прокремлевскими группами и попали в поле зрения ФСБ

По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов был активным участником групп с прокремлевской позицией в популярных мессенджерах. Именно так они попали в поле зрения ФСБ, которые впоследствии дистанционно привлекли злоумышленников к сотрудничеству.

Чтобы коммуницировать с агентами российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которых удаляли всю прочитанную переписку.

Злоумышленники переписывались со спецслужбой страны-агрессора / Фото СБУ

Известно, что во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с российской спецслужбой.

Что грозит злоумышленникам

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.

В случае обвинительного приговора им грозит пожизненное заключение.

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