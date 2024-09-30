"Это – цель противника номер один": что происходит на Агрегатном заводе в Волчанске

Ситуация на Агрегатном заводе в Волчанске после его освобождения остается напряженной. Россияне не оставляют попыток атаковать этот объект.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на Волчанском агрегатном заводе

Саранцев рассказал, что ситуация на Агрегатном заводе в Волчанске сейчас самая сложная и напряженная. Ведь Агрегатный завод стал целью номер 1 противника.

Он (враг – 24 Канал) какой-то тактической или стратегической цели не имеет. Но вместе с этим это для него был очень мощный имиджевый удар, потеря этого объекта,

– подчеркнул спикер.

Полковник отметил, что теперь россияне пытаются сейчас применять в локации завода максимальный спектр своего вооружения.

"Он (враг – 24 Канал) применяет и тяжелую огнеметную систему, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике, когда то, что ему не досталось, он уничтожает", – объяснил представитель ОТУ "Харьков".

К слову, 24 сентября стало известно, что Агрегатный завод в Волчанске снова вернулся под контроль Украины. Этот объект освободили подразделения ГУР МО и уничтожили захватчиков во всех зданиях предприятия.

Впоследствии в украинской разведке отметили, что бой на заводе длился чуть больше недели, с интенсивными обстрелами со стороны противника, в результате чего несколько десятков оккупантов были уничтожены, а четверо пытались убежать и были обезврежены за периметром завода. В плен удалось взять около двух десятков оккупантов.