Агрессия Кремля на Азове: Парубий обратился к вице-президенту США Пенсу

Глава Верховной Рады Андрей Парубий написал открытое письмо вице-президенту США и главе Сената Майку Пенсу. Спикер, в частности, призвал Соединенные Штаты к решительным действиям, а именно к полному выполнению действующих и введению новых санкций против России. Такой шаг он связывает с недавней агрессией Кремля на Азове.

Соответствующую информацию обнародовал официальный сайт украинского парламента.

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Как говорится в письме, Парубий поблагодарил Пенса "за постоянную поддержку Украины" и проинформировал о событиях 25 ноября 2018 голда, когда "Российская Федерация, нарушая суверенитет Украины и международное право, напала на украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яна Капу", захватила их, ранив и взяв в плен украинских моряков".

Украина, Соединенные Штаты и международное сообщество приняли активные и решительные действия с 2014 года, направленные на борьбу с незаконным агрессивным поведением России, включая введением экономических санкций. Очень важно, чтобы верховенство права и международные нормы было строго соблюдены, вызывая последствия для тех стран, которые стремятся подорвать право других стран на собственный национальный доход. Мы призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил и норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций,

– отметил глава украинского парламента в письме к вице-президенту США.

Текст письма Парубия к Пенсу

Напомним, ранее в Госдепе США заявляли, что страны Запада должны обсудить возможность блокировки российских судов на их пути из Азовского моря . Также в Штатах заметили, что Украина имеет полное право называть заключенных в РФ моряков военнопленными .