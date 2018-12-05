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      Агресія Кремля на Азові: Парубій звернувся до віце-президента США Пенса

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      Агресія Кремля на Азові: Парубій звернувся до віце-президента США Пенса

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій написав відкритий лист віце-президентові США та голові Сенату Майку Пенсу. Спікер, зокрема, закликав Сполучені Штати до рішучих дій, а саме до повного виконання чинних і запровадження нових санкцій проти Росії. Такий крок він пов’язує з нещодавньою агресією Кремля на Азові.

      Відповідну інформацію оприлюднив офіційний сайт українського парламенту.

      Як мовиться у листі, Парубій подякував Пенсу «за постійну підтримку України» та поінформував про події 25 листопада 2018 року, коли «Російська Федерація, порушуючи суверенітет України та міжнародне право, напала на українські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яна Капу», захопила їх, поранивши та взявши в полон українських моряків».

      «Україна, Сполучені Штати та міжнародне співтовариство вжили активні та рішучі дії з 2014 року, спрямовані на боротьбу з незаконною агресивною поведінкою Росії, включно із запровадженням економічних санкцій. Дуже важливо, щоб верховенство права та міжнародні норми було суворо дотримано, спричиняючи наслідки для тих країн, які прагнуть підірвати право інших країн на власний національний дохід. Ми закликаємо вас використати всі наявні можливості, щоб зупинити агресію Росії щодо України та її чітке порушення міжнародних правил на норм шляхом накладання додаткових енергетичних і фінансових санкцій», – наголосив голова українського парламенту у листі до віце-президента США.

      Текст листа Парубія до Пенса

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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