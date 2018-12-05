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      Путін – причина агресивних дій Заходу щодо Росії, – експерт-міжнародник

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      Путін – причина агресивних дій Заходу щодо Росії, – експерт-міжнародник

      Західні лідери відреагували на захоплення українських моряків у Керченській протоці й на саміті G20 здійснювали тиск на президента Росії Володимира Путіна. У результаті Кремль опинився під загрозою нових санкцій.

      Зокрема, так вважає експерт із питань міжнародних відносин Максим Ялі, передає "Обозреватель".

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      Як переконує він, українська дипломатія "досить добре відпрацювала після інциденту".

      "Інформацію було доведено, повістку саміту G20 в Аргентині було змінено. Про Україну говорив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який особисто просив звільнити українських моряків, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Франції Еммануель Макрон. Усі обговорювали ці питання із Володимиром Путіним і певний тиск було на нього вчинено", – підкреслив експерт.

      За його словами, Путін не міг одразу сказати "так, ми відпускаємо" українських моряків, тому що росіяни "тільки встали з колін".

      Можливо, річ у тім, що, як зазначив міністр оборони США Меттіс, Путін – поганий учень, до нього повільно доходить, що саме він є причиною агресивних дій Заходу щодо російського народу. Ось, коли нарешті після енної кількості санкцій до Путіна це дійде, тоді варто очікувати на результати. А зараз, звісно ж, потрібно очікувати на нові санкції, нові натяки, нові уроки для російського керівництва, що так робити не можна,
      – зауважив міжнародник.

      Нагадаємо, раніше через агресію Кремля на Азові Президент України Петро Порошенко закликав світових лідерів зупинити "Північний потік-2" та запровадити нові санкції проти Росії.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі, але після трьох тижнів припинила це робити.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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