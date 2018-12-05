Путин – причина агрессивных действий Запада в отношении России, – эксперт-международник
После событий в Азово-Керченском регионе, когда Россия обстреляла украинские корабли и захватила моряков, дипломаты, представляющие Киев, отработали очень хорошо. В частности, результаты их работы четко было видно во время саммит G20, который недавно завершился в Аргентине. Следовательно, Кремль оказался под угрозой новых санкций.
В частности, так считает эксперт по вопросам международных отношений Максим Яли, передает "Обозреватель".
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Как убеждает он, украинская дипломатия "достаточно хорошо отработала после инцидента".
"Информация была доказана, повестка саммита G20 в Аргентине была изменена. Об Украине говорил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который лично просил освободить украинских моряков, и канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Все обсуждали эти вопросы с Владимиром Путиным и определенное давление было на него совершено", – подчеркнул эксперт.
По его словам, Путин не мог сразу сказать "да, мы отпускаем" украинских моряков, потому что русские "только встали с колен".
Возможно, дело в том, что, как отметил министр обороны США Мэттис, Путин – плохой ученик, к нему медленно доходит, что именно он является причиной агрессивных действий Запада в отношении русского народа. Вот, когда наконец после энного количества санкций к Путину это дойдет, тогда стоит ждать результатов. А сейчас, конечно же, нужно ожидать новые санкции, новые намеки, новые уроки для российского руководства, что так делать нельзя,
– заметил международник.
Напомним, ранее из-за агрессии Кремля на Азове Президент Украины Петр Порошенко призвал мировых лидеров остановить "Северный поток-2" и ввести новые санкции против России.
Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море, но после трех недель прекратила это делать.
28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.