Путин – причина агрессивных действий Запада в отношении России, – эксперт-международник

После событий в Азово-Керченском регионе, когда Россия обстреляла украинские корабли и захватила моряков, дипломаты, представляющие Киев, отработали очень хорошо. В частности, результаты их работы четко было видно во время саммит G20, который недавно завершился в Аргентине. Следовательно, Кремль оказался под угрозой новых санкций.

В частности, так считает эксперт по вопросам международных отношений Максим Яли, передает "Обозреватель".

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Как убеждает он, украинская дипломатия "достаточно хорошо отработала после инцидента".

" Информация была доказана, повестка саммита G20 в Аргентине была изменена . Об Украине говорил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который лично просил освободить украинских моряков , и канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Все обсуждали эти вопросы с Владимиром Путиным и определенное давление было на него совершено ", – подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин не мог сразу сказать "да, мы отпускаем" украинских моряков, потому что русские "только встали с колен".

Возможно, дело в том, что, как отметил министр обороны США Мэттис, Путин – плохой ученик, к нему медленно доходит, что именно он является причиной агрессивных действий Запада в отношении русского народа. Вот, когда наконец после энного количества санкций к Путину это дойдет, тогда стоит ждать результатов. А сейчас, конечно же, нужно ожидать новые санкции, новые намеки, новые уроки для российского руководства, что так делать нельзя,

– заметил международник.

Напомним, ранее из-за агрессии Кремля на Азове Президент Украины Петр Порошенко призвал мировых лидеров остановить "Северный поток-2" и ввести новые санкции против России.