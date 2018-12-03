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      Агресія Росії в Азовському морі: розвідники США вилетіли до берегів Криму

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      Американські літаки здійснили розвідку поблизу берегів Криму
      Американські літаки здійснили розвідку поблизу берегів Криму / Фото з відкритих джерел

      Стратегічний безпілотник RQ-4B Global Hawk 2 грудня здійснив розвідувальний політ поблизу берегів окупованого Криму. Американський розвідник курсував над міжнародними водами поблизу Керченської протоки та Кубані на відстані 34-35 кілометрів від кордонів РФ.

      Про це інформує Інтерфакс.

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      Політ американського безпілотника поблизу російських берегів став вже дев'ятим після захоплення РФ українських кораблів поблизу Керченської протоки. Цього разу він тривав 8 годин.

      Згодом до безпілотника приєднався патрульний протичовновий літак військово-морських сили США P-8A Poseidon. Обидва літаки вилетіли з авіабази "Сігонелла" на італійському острові Сицилія.

      Так, безпілотник RQ-4B Global Hawk здійснив серію прольотів на відстані близько 35 кілометрів від окупованого Севастополя, 45 кілометрів від входу в Керченську протоку і 40 кілометрів від узбережжя Кубані в районі Новоросійська. Безпілотник курсував за маршрутом від заходу Криму, уздовж його південно-західного і південного узбережжя до Краснодарського краю.

      Політ американського морського розвідника P-8A Poseidon також відбувався приблизно за 35 кілометрів на захід від узбережжя окупованого українського півострова в районі Севастополя і за 40 кілометрів від Новоросійська над міжнародними водами Чорного моря.

      До слова, попри попередньо скасовану зустріч саме через ескалацію в Азовському морі президент США Дональд Трамп таки перетнувся на полях саміту "великої двадцятки" із лідером РФ Володимиром Путіним. Путін каже, що пояснив Трампу "своє бачення" агресивних дій Росії в Азовському морі під час неформальної розмови, однак "кожен залишився при своїй думці".

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      ЯК СВІТ РЕАГУЄ НА ЗАХОПЛЕННЯ РОСІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ
      Теги: Новини політики Новини США авіація Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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