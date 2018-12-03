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      Агрессия России в Азовском море: разведчики США вылетели к берегам Крыма

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      Американские самолеты совершили разведку у берегов Крыма
      Американские самолеты совершили разведку у берегов Крыма / Фото из открытых источников

      Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk 2 декабря совершил разведывательный полет вблизи берегов оккупированного Крыма. Американский разведчик курсировал над международными водами вблизи Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34-35 километров от границ РФ.

      Об этом сообщает Интерфакс.

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      Полет американского беспилотника вблизи российских берегов стал уже девятым после захвата РФ украинских кораблей вблизи Керченского пролива. На этот раз он длился 8 часов.

      В итоге к беспилотнику присоединился патрульный противолодочный самолет военно-морских силы США P-8A Poseidon. Оба самолета вылетели с авиабазы ​​"Сигонелла" на итальянском острове Сицилия.

      Да, беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил серию пролетов на расстоянии около 35 километров от оккупированного Севастополя, 45 км от входа в Керченский пролив и 40 километрах от побережья Кубани в районе Новороссийска. Беспилотник курсировал по маршруту с запада Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья до Краснодарского края.

      Полет американского морского разведчика P-8A Poseidon также происходил примерно в 35 километрах к западу от побережья оккупированного украинского полуострова в районе Севастополя и в 40 километрах от Новороссийска над международными водами Черного моря.

      К слову, несмотря на предварительно отмененную встречу именно из-за эскалации в Азовском море президент США Дональд Трамп таки пересекся на полях саммита "большой двадцатки" с лидером РФ Владимиром Путиным. Путин говорит, что объяснил Трампу "свое видение" агрессивных действий России в Азовском море во время неформальной беседы, однако "каждый остался при своем мнении».

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября «суд» в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА ЗАХВАТ РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ
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      Теги: Новости США Новости политики авиация Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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