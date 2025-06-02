11 оккупантов стали "двухсотыми": росСМИ обнародовали детали атаки на аэродром "Борисоглебск"

Россияне 2 июня жаловались об атаке неизвестных дронов на аэродром "Борисоглебск", что в Воронежской области. Теперь стало известно, что в результате обстрела 11 российских солдат стали "хорошими".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия атаки на аэродром "Борисоглебск"

Российские пропагандисты пишут, что "вражеские дроны", предварительно, убили 11 военных на аэродроме "Борисоглебск".

По данным трех источников в Минобороны страны-агрессора, среди погибших были опытные летчики. Двое погибших – офицеры. Также потеряно "определенное количество военного оборудования".

Один из очевидцев говорил, что на аэродром в Воронежской области летело "очень много беспилотников". По словам россиянина, все сбить "оказалось просто нереально".

После этой атаки, а также операции СБУ "Паутина" пропагандисты и "военные" в один голос кричат и требуют от российских властей "принять меры и защитить наши аэродромы и другие стратегические объекты от вражеских атак". Оккупанты трубят о потерях и говорят о "цинизме", хотя сами все время действуют таким образом.



Россияне раскрыли потери на аэродроме "Борисоглебск" / Фото из российских телеграм-каналов

К слову, ранее российские СМИ сообщали, что в результате атаки дронов в Воронежской области погибли двое российских военнослужащих. Предварительно, беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Валерия Павловича Чкалова.