Аэродром "Энгельс", НПЗ и нефтебаза: ВСУ раскрыли подробности ночной атаки на Россию

В ночь на 2 августа Силы обороны атаковали несколько важных для оккупантов объектов. Среди них – нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза и военный аэродром.

В Генштабе подвели итоги ночной атаки на Россию.

Какие цели поражены в России?

Так, был нанесен удар по НПЗ "Саратовский" в Саратове. На территории предприятия возник пожар. Масштабы ущерба еще устанавливаются.

Саратовский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Он перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей ВПК России.

Также под атакой оказался аэродром "Энгельс" в Саратовской области. На территории аэропорта в результате попадания вспыхнул пожар.

Аэродром Энгельс является одной из основных баз для бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Кроме того, поражена нефтебаза "Людиновская" в Людинове, что в Калужской области. Эту нефтебазу используют для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей российской армии.

Атаки подверглись и другие объекты:

место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА в районе Навли (Брянская область);

пункты управления БПЛА противника в районах Ольхожемчугова (Курская область), Берестка (Донецкая область), Январского (Днепропетровской области) и Яблукового (Запорожская область).

Отметим, что украинские дроны также ударили по логистическому центру Wildberries в Новосемейкино Самарской области. После атаки склад перестал существовать.

Этот логистический комплекс площадью 178 600 квадратных метров является одним из ключевых хабов компании в Поволжье.

Интересно, что его месторасположение выдали сами россияне, разместив неподалеку инсталляцию с флагом и буквами "Z" и "V" – символами агрессии против Украины.

Сообщается, что беспилотники долетели и до Уфы, поразив Уфимский НПЗ "Башнефть" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.