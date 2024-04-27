Удар по аэродрому "Кущевская": там базировались фронтовые бомбардировщики Су-34
Источник:Defence express
Атака дронов на аэродром "Кущевская" в России привела к уничтожению склада с универсальными модульными планирующими комплектами. Кадры с места событий свидетельствуют о серьезных повреждениях.
Военный аэродром "Кущевская" расположен в Краснодарском крае. В ночь на 27 апреля он потерпел удар со стороны беспилотников. По предварительным данным, уничтожен склад из УМПК, с помощью которых враг превращает обычные бомбы в управляемые.
Смотрите также Беспилотники ударили по двум НПЗ и битумному заводу в Краснодарском крае России
Атака на аэродром "Кущевская" и его последствия
Известно, среди прочего, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-34 противника. В целом авиабаза расположена в более чем 250 километрах от российско-украинской линии фронта.
Опубликованные кадры свидетельствуют о разрушении состава УМПК и повреждении здания пункта управления полетами. На видео также видны самолеты Су-34, что указывает на возможность их поражения, однако достоверной информации об этом нет.
Поражены ли именно самолеты – неизвестно, но на видео слышно, как работают реактивные двигатели Возможно, враг принял решение перебазировать машины.,
– подчеркивают аналитики.
Спутниковые снимки ESA подтверждают присутствие самолетов Су-34 на аэродроме к моменту атаки. Несмотря на облачность, которая усложняет получение новых изображений, радиолокационные данные указывают на наличие техники на площадке.
Эксперты пишут об успешном поражении российского склада / Изображение из материала Defence express
Последствия удара по базе "Кущевская" в Краснодарском крае: смотрите видео с телеграм-каналов
Смотрите также Где расположены русские Ильский и Славянский НПЗ, атаковавшие дроны: показываем на карте
Беспокойная ночь для русских оккупантов
- Параллельно с атакой на "Кущевскую" дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани, что привело к частичному прекращению его работы.
- Источники 24 Канала подчеркивают, что именно Служба безопасности Украины стоит за атакой на военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае России.
- В Кремле заявляют об "ликвидации 66 беспилотников" над Кубанью в ночь на 27 апреля. Также в минобороны России утверждают, что еще "два беспилотника они уничтожили" над Крымом.