Удар по аэродрому "Кущевская": там базировались фронтовые бомбардировщики Су-34

Атака дронов на аэродром "Кущевская" в России привела к уничтожению склада с универсальными модульными планирующими комплектами. Кадры с места событий свидетельствуют о серьезных повреждениях.

Военный аэродром "Кущевская" расположен в Краснодарском крае. В ночь на 27 апреля он потерпел удар со стороны беспилотников. По предварительным данным, уничтожен склад из УМПК, с помощью которых враг превращает обычные бомбы в управляемые.

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Атака на аэродром "Кущевская" и его последствия

Известно, среди прочего, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-34 противника. В целом авиабаза расположена в более чем 250 километрах от российско-украинской линии фронта.

Опубликованные кадры свидетельствуют о разрушении состава УМПК и повреждении здания пункта управления полетами. На видео также видны самолеты Су-34, что указывает на возможность их поражения, однако достоверной информации об этом нет.

Поражены ли именно самолеты – неизвестно, но на видео слышно, как работают реактивные двигатели Возможно, враг принял решение перебазировать машины.,

– подчеркивают аналитики.

Спутниковые снимки ESA подтверждают присутствие самолетов Су-34 на аэродроме к моменту атаки. Несмотря на облачность, которая усложняет получение новых изображений, радиолокационные данные указывают на наличие техники на площадке.

Эксперты пишут об успешном поражении российского склада / Изображение из материала Defence express

Аэродром "Кущевская" известен как учебно-тренировочная база. Там, кроме бомбардировщиков Су-34, могут базироваться другие типы самолетов, в частности, Су-27 и МиГ-29.

Последствия удара по базе "Кущевская" в Краснодарском крае: смотрите видео с телеграм-каналов

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