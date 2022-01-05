В Алматы проводят антитеррористическую операцию, а аэропорт зачистили от митингующих
Источник:Orda.kz
Казахстанские протестующие 5 января захватили аэропорт в Алмате. В то же время сейчас его освободили.
Об этом журналистам заявил Ержан Бабакумаров. Кроме этого, в городе проводят антитеррористическую операцию.
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Аэропорт переводят в штатный режим
"В городе началась спецоперация, аэропорт освободили. Переводят в штатный режим работы. Антитеррористическая операция "Во имя мира!", – подчеркнул Бабакумаров.
По словам очевидцев, аэропорт полностью опустел. Они отмечают, что внутри все разгромили, никого нет, а в помещениях работает сигнализация.Напомним! Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал всех протестующих "международными террористами". Он считает, что антитеррористическую операцию надо провести для того, чтобы наладить ситуацию в городе.
На фоне протестов – кадровые изменения
На фоне набирающих обороты массовых протестов в Казахстане происходят кадровые перестановки.
Председателем Комитета национальной безопасности назначили Ермека Сагимбаева. В то же время Карима Масимова отправили в отставку.Обратите внимание! Сначала митингующие требовали снизить тарифы на газ. Теперь они еще и хотят освобождения всех политических заключенных, отставки президента, правительства и парламента, создания временного правительства, проведения новых выборов. Вспомнили митингующие и Украину. Они хотят, чтобы нынешняя власть правления осудила агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.
Прекращение работы аэропортов: основное
- Днем 5 января митингующие захватили аэропорт в Алматы. В городе начали массово отменять рейсы.
- На фоне протестов казахские чиновники начали покидать страну. По состоянию на 16: 00 из Казахстана вылетели 10 частных самолетов. В то же время президент страны заявил, что останется в стране, несмотря ни на что.
- Кроме этого, из-за массовых протестов свою работу прекратил аэропорт казахского города Актау.
- Вечером 5 января аэропорт в Алматы запылал. В многочисленных помещениях произошли пожары.
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