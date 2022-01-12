Аэропорт Алматы готов к работе: стало известно, когда его откроют

Аэропорт Алматы в Казахстане пока закрыт. Однако он готов возобновить свою работу.

Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана. По их информации, аэропорт откроют уже с 13 января 2022 года.

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Аэропорт должен заработать с 13 января

По предварительной информации руководства аэропорта, от 8:00 до 21:00, в соответствии с расписанием полетов авиакомпаний, будут осуществляться рейсы:

внутренние;

международные.

В целях обеспечения безопасности, доступ к терминалу позволят только пассажирам. Еще 11 января появилась информация, что аэропорт в Алматы технически готов к тому, чтобы его открыли.

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