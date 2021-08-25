В аэропорту Кабула 10 тысяч человек ожидают эвакуации: видео с аэродрома

С захваченного талибами Афганистана до сих пор хотят эвакуироваться тысячи афганцев. В аэропорту Калуба спасения ждут 10 тысяч человек.

В США говорили, что эвакуация будет происходить до самого конца. Последними из Афганистана вывезут военных.

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В сети опубликовали видео, на котором видно сотни людей, которые стоят возле забора аэропорта. Они в камеру показывают свои документы в надежде выбраться из Афганистана. Стоят люди в воде, где плавает множество мусора.

Смотрите видео из аэропорта Кабула:

Талибы не пускают людей в аэропорт

Боевики установили КПП возле въездов в аэропорт. Они пропускают только:

граждан стран НАТО,

афганцев, которые уже имеют визу или приглашение от власти западных стран.

Такие действия талибы мотивировали тем, что возле аэропорта собралось очень много людей.

Что известно об эвакуации афганцев

По состоянию на 23 августа США вывезли из Кабула 30 тысяч человек. Среди них 8 тысяч американцев, а остальные – афганцы из уязвимых групп. Штаты принимают беженцев на 2 военных базы.

65 пассажиров украинского рейса из Афганистана попросили нашу страну о статусе беженца.

Среди эвакуированных в Германию было 3 преступников. Их уже ранее депортировали из страны из-за изнасилования и торговли наркотиками.

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