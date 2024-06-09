Не молчи – плен убивает: фоторепортаж с акции в Киеве в поддержку "Азова"
С мая 2022 года многие защитники Мариуполя находятся в плену врага. Граждане разных украинских городов собираются каждое воскресенье, чтобы напомнить о тех, кого удерживают россияне.
Фотокорреспондентка 24 Канала Валентина Полищук 9 июня посетила столичную акцию людей, которые, несмотря на все, кричат о возвращении из плена украинских защитников. Среди протестующих с плакатами "Free Azov" было немало детей.
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Украина не забывает о тех, кто в плену
Акционеры призвали прежде всего не молчать о пленных, которых удерживает Россия в нечеловеческих условиях. Они акцентировали на постоянной борьбе, что, как пишет на одном из постеров, – означает жить.
Устал? Спроси их (украинских пленных и воинов – 24 Канал), не устали ли они не видеть ты своих детей,
– указано на другом из плакатов.
На улицах столицы развевались флаги. К людям в штатском также присоединились украинские защитники в военной форме. Плакаты были и на машинах, которые ехали по Киеву и напоминали о пленных бойцах.
Акция в Киеве в поддержку "Азова" и пленных / Фото Валентины Полищук для 24 Канала
Оборона Мариуполя и эвакуация азовцев
- Битва за "Азовсталь" в Мариуполе стала одним из самых героических эпизодов российско-украинской войны – длилась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Драматические события разворачивались на территории металлургического комбината, который стал эпицентром ожесточенных боев в ходе обороны города во время российского вторжения.
- Ко 2 марта Мариуполь полностью окружили, что стало началом длительной осады. Завод "Азовсталь", больше многих украинских городов, разделял Мариуполь на две части, что затрудняло атаки противника. Оборона комбината останется в памяти как пример героизма и самопожертвования украинских военных в условиях жестокого вторжения.
- Украинские войска, в частности подразделение "Азов", превратили "Азовсталь" в центр сопротивления. Там же прятались и многие представители гражданского населения, которые искали спасения от постоянных обстрелов. Защитники завода стали символом непокорности украинской армии.
- В течение 16 и 17 мая российские оккупанты начали частичную эвакуацию украинских защитников с завода. Около 53 человек были вывезены в Новоазовск, еще 211 – в поселок Еленовка. Наиболее ужасным событием стало массовое убийство пленных украинских военных полка "Азов" в колонии в Еленовке 28 июля, организованное российскими оккупантами.