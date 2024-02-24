Две тонны навоза под дом дипломата: возле виллы посла России в Польше устроили акцию

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину польские активисты устроили акцию возле дома российского посла. Они сбросили под ворота россиянина две тонны навоза.

Кроме этого, подобная акция состоялась на улице Бетховена в Варшаве, где проживают российские дипломаты. Активисты отмечают, что Россия стоит за гибридной войной в ЕС и причастна к блокаде границы фермерами.

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Акция под домом посла

Польские активисты рано утром 24 февраля разбросали навоз под ворота виллы в городке Констанцин-Езерна под Варшавой. Там проживает российский посол Сергей Андреев. Кроме этого, они выставили российский флаг с буквой "Z" и баннер с надписью: "Россия = де**мо! Мы не хотим, чтобы вы были в Европе! Убирайтесь отсюда!".

Активисты привезли навоз к дому Андреева: смотрите видео

Таким образом организаторы протеста хотели дать четкий сигнал польским властям и Евросоюзу. В Участники отмечают, что давно пора выгнать российских дипломатов из Польши. По их словам, Россия несет ответственность не только за агрессию в Украине, но и за гибридную войну в других странах.

Российские агенты влияния вызвали огромные беспорядки по всей Европе, в частности на польско-украинской границе. Пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в мировом масштабе будет только расти,

– отметил один из участников акции Доминик Гонсьоровский.

Кроме этого, польские активисты организовали демонстрацию на улице Бетховена, 3 в Варшаве, где проживает много российских дипломатов. Протестующие включили громкие сирены и воспроизвели звуки взрывов и выстрелов, чтобы имитировать условия, в которых украинцы просыпаются из-за действий России на протяжении 10 лет войны.

У нас было намерение разбудить российских дипломатов таким образом, чтобы хотя бы в незначительной степени отразить то, как Россия 10 лет будит украинцев. Мы хотим обратиться к польским властям с просьбой выслать всех российских дипломатов и ликвидировать посольство России,

– отметил один из активистов "Евромайдан-Варшава" Николай Петрига.

В качестве примера он привел страны Балтии – активисты не понимают, зачем Польше нужны российские посольства и их дипломаты.

Акции против России в Европе

Ночью 30 июля 2023 года бывший российский журналист Аркадий Бабченко забросал посольство России в Таллинне яйцами. Он объяснил свою мотивацию машинальным желанием нанести вред российскому триколору. Он спонтанно купил в ближайшем магазине яйца и начал бросать их в российское здание.

Примерно в то же время в Чехии на дом семьи главного ракетостроителя России вывели проекцию с обстрелами украинских городов. В частности, компания этого россиянина производит ракеты, которыми ударили по Умани и ТЦ в Кременчуге.