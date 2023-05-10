В Казахстане мужчина в шапке с трезубцем принес в памятник Жукову унитаз
Источник:БАСЕ
Мир продолжает осуждать российскую военную агрессию против Украины. В этот раз казахский активист поставил унитаз у памятника советскому покловодцу.
Таким образом, мужчина выразил свое недовольство к преступлениям, которые совершают россияне в Украине. оккупанты довольно бурно отреагировали на такой поступок и пригрозили Казахстану войной.
Смотрите также Пренебрежение территориальной целостности Украины: Казахстан отправил детей во временно оккупированный Крым
Казах устроил акцию протеста у памятника Жукову
Житель казахстанского города Орал в шапке с трезубцем принес унитаз к памятнику советского генерала Георгию Жукову. Эту акцию протеста он устроил на сакральный для россиян "День Победы"
Казах принес унитаз к памятнику Жукову / Фото телеграмм-канала БАСЕ
Человек своим поступком осудил преступления, которые совершал Советский Союз и продолжает совершать диктаторский режим Путина. Эти фото мгновенно разлетелись по телеграммам-каналам и вызвали как восхищение поступком мужчины, так и его осуждение.
Унитаз возле памятника Жукову в Орале / Фото телеграмм-канала БАСЕ
Конечно, россияне не смогли обойти эту новость, более того, они довольно агрессивно отреагировали на поступок казаха. В комментариях под фото оккупанты призвали жестоко казнить активиста из Орала и всех, кто выступает против войны в Украине.
Кроме того, российские пользователи предложили напасть на город и создать там "народную республику". Россияне также не скрывают своей нетерпимости по расовому и национальному признаку и пытались каждый раз обидеть этим казахам.
Россия могла бы захватить Казахстан, если бы выиграла войну в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Путин бы не остановился на захвате и оккупации Украины. По его словам, российский диктатор пошел бы войной и на другие постсоветские государства, а следующей после нашей страны у него был Казахстан.
К тому же, секретарь СНБО не представляет, что побудило лидеров иностранных государств посетить парад в Москве. В ведомстве будут наблюдать, как будут развиваться события дальше.
Президент Казахстана Токаев все же посетил Москву на 9 мая
- Казахстанский президент Касим-Жомарт Токаев был одним из немногих лидеров, приехавших на парад в Москву. Кроме этого, он также пришел на завтрак в Путин после окончания мероприятия.
- Впоследствии МИД Украины отреагировало на визит Москвы иностранными лидерами. В ведомстве назвали этот шаг недружественным и безнравственным.
- Политолог Тарас Загородний предположил, что Путин пригласил президентов на парад, чтобы в первую очередь обеспечить себя от "неизвестного доброго беспилотника", который якобы должен был прилететь на Красную площадь в Москве.