Актриса Мила Йовович похвасталась собственным урожаем: фото

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович показала, насколько она хорошая хозяйка. Звезда показала свой урожай овощей и фруктов.

Мила Йовович любит возиться на грядке. Недавно на территории собственного имения она сделала свою мини-дачу, где выращивает овощи и ягоды. Видимо, такая любовь к выращиванию растений в актрисы от матери – Галины Йовович, которая эмигрировала в США в 1980 году.

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В сети звезда поделилась снимком со своим первым в 2018 году урожаем.

Захотелось отдохнуть от моды и опубликовать некоторые садовые фотографии. Я так взволнована, потому что сорвала свой первый арбуз в саду! Я еще не пробовала его. Клянусь, кабачки растут так быстро, что я вряд ли смогу их собрать, прежде чем они станут "монстрами",

– написала Мила Йовович.

По ее словам, в первый урожай также вошли несколько луковиц, огурцов и помидоров.

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich) 1 Сер 2018 р. о 10:17 PDT

Голливудская актриса призналась, что ее дочери – 10-летняя Эвер и 3-летняя Дешиел – помогают возиться на грядке. Особенно девочки любят собирать с Милой Йовович урожай.

"Видеть, какое удовольствие получает Дешиел, собирая редиску или высаживая растения, или поливая их с дедушкой – это самое приятное, что могут наблюдать родители", – отметила Мила Йовович.

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich) 20 Лип 2018 р. о 2:55 PDT