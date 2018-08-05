21:10
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Актриса Мила Йовович похвасталась собственным урожаем: фото

142 Читати новину українською
Мила Йовович
Мила Йовович / Фото из соцсетей

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович показала, насколько она хорошая хозяйка. Звезда показала свой урожай овощей и фруктов.

Мила Йовович любит возиться на грядке. Недавно на территории собственного имения она сделала свою мини-дачу, где выращивает овощи и ягоды. Видимо, такая любовь к выращиванию растений в актрисы от матери – Галины Йовович, которая эмигрировала в США в 1980 году.

Читайте также: Первая садовница: в сети высмеяли фото Мелании Трамп годовой давности

В сети звезда поделилась снимком со своим первым в 2018 году урожаем.

Захотелось отдохнуть от моды и опубликовать некоторые садовые фотографии. Я так взволнована, потому что сорвала свой первый арбуз в саду! Я еще не пробовала его. Клянусь, кабачки растут так быстро, что я вряд ли смогу их собрать, прежде чем они станут "монстрами",
– написала Мила Йовович.

По ее словам, в первый урожай также вошли несколько луковиц, огурцов и помидоров.

 

Голливудская актриса призналась, что ее дочери – 10-летняя Эвер и 3-летняя Дешиел – помогают возиться на грядке. Особенно девочки любят собирать с Милой Йовович урожай.

"Видеть, какое удовольствие получает Дешиел, собирая редиску или высаживая растения, или поливая их с дедушкой – это самое приятное, что могут наблюдать родители", – отметила Мила Йовович. 

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
сегодня, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
сегодня, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук