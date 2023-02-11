Наступление продолжается постоянно, – ВСУ об активизации России на Востоке к годовщине войны

Российские оккупанты активизировались на Луганском и Лиманском направлении. До сих пор есть мощная амплитуда атак на Бахмут.

Об этом для 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что всем нужно работать на победу и не верить запугиванию россиян.

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"Наступление россиян на Востоке продолжается постоянно. Не могу сказать, что он как-то изменился. Думаю, что у россиян всегда сильной была пропаганда и тема устрашения. До 24 февраля они в очередной раз хотят поднять эту волну. Очень важно украинскому обществу, после года мощной борьбы, когда все были едины, в дальнейшем держать строй, не смотреть на то, чем угрожает враг", – рассказал Череватый.

Он добавил, что единство и помощь партнеров являются безусловными факторами победы.

Изменит ли враг ситуацию на фронте

Командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг считает, что россиянам не удается изменить ситуацию в поле бои. Однако он отметил, что оккупанты имеют инициативу в Луганской и Донецкой областях. По мнению Гросберга, захватчикам трудно наступать из-за потепления.

На северо-востоке Украины, то есть в Луганской области, средняя суточная температура держится на уровне нуля, на Юге страны установилась плюсовая температура. Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ, – рассказал полковник.

Что происходит на фронте