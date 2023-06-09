Продолжаем радоваться: психолог объяснил, почему шутить с "ужина акулы" – это нормально

В одном из курортных городов Египта акула напала на российского туриста. Она буквально его съела.

Об этом 24 Каналу рассказал военный психолог Андрей Козинчук. Многих украинцев порадовал инцидент с акулой в Египте.

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Это повлекло много разных дискуссий, нормально ли так реагировать на трагический случай. Хотя это и произошло с россиянином, государство которого с 2014 года "сломало жизнь" миллионов украинцев. А также – буквально уничтожила сотни, а может даже и тысячи населенных пунктов на Востоке и Юге Украины.

Нормально ли шутить с такого трагического случая

Как подчеркнул Козинчук, это абсолютно нормально радоваться с такого инцидента. Не секрет, что россияне представляют угрозу для украинцев. А с опасностью можно справиться двумя способами.

Есть две вещи, как побороть опасность. Первое – убежать. У нас уже была такая история раньше. И чем все кончилось? Второй вариант – побороть и победить опасность. Как только мы побеждаем российских захватчиков, в том числе с помощью акул, то становимся на шаг ближе к безопасности.

– заметил Козинчук.

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Уже прошло время, когда Украина была готова искать мир любой ценой с Россией, которая еще в 2014 году подло захватила чужую землю. 24 февраля 2022 года расставило все на свои места. Захватчиков нужно уничтожать.

А теперь другая история. Радовались бы мы, если бы акула покусала, например, жителя Ирландии? Нет, мы бы грустили. А с россиянином – такова у нас реакция на опасность. Это абсолютно нормально. Мы нормальные и адекватные. А вот Россия – ненормальная,

– подчеркнул Козинчук.

Акула съела россиянина в Египте: коротко