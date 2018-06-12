Алан Бадоев рассказал об отдыхе с экс-женой и дочкой: фото

Украинский режиссер и ведущий Алан Бадоев показал фото с летнего отдыха в солнечной Тоскане (Италия) вместе с бывшей женой Жанной Бадоевой и дочкой Лолитой.

Об этом звездные родители рассказали на своих страницах в Instagram.

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В частности, поклонники были в восторге, когда Алан Бадоев показал видео, где танцует вальс с дочкой.

"Танцевать с любимой доченькой в такой теплой Тоскане – это и есть счастье! Помню, как хотел мальчика, мечтал назвать Рустамом, но сейчас понимаю, что Лолита – это невероятный подарок планеты: такая сильная, естественно пытается задавать темп и вести танец, настоящая Бадоева, и такая нежная – мои крылья. Наши дети – продолжение любви и грез, – прокомментировал режиссер.

Алан Бадоев танцует вальс с дочкой: видео

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 10 Чер 2018 р. о 1:07 PDT

Кроме того, телеведущая Жанна Бадоева рассказала о своем ежедневном рационе питания.

На утро – кофе (без сахара) и бриошь с кремом! (около 7-8 утра). Обед: салат, паста (или ризотто), или мясо с овощами, или пюре, или японская кухня; десерт; кофе (с 12: 30 – 15:30). На ужин рыба, мясо с овощами, или паста. Иногда это пицца или морепродукты (с 19:00),

– призналась Жанна.

Она добавила, что каждый должен самостоятельно прислушиваться к своему организму, а уже потом индивидуально планировать свой рацион.