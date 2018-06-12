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Алан Бадоев рассказал об отдыхе с экс-женой и дочкой: фото

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Алан Бадоев с дочкой Лолитой
Алан Бадоев с дочкой Лолитой / Instagram

Украинский режиссер и ведущий Алан Бадоев показал фото с летнего отдыха в солнечной Тоскане (Италия) вместе с бывшей женой Жанной Бадоевой и дочкой Лолитой.

Об этом звездные родители рассказали на своих страницах в Instagram.

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В частности, поклонники были в восторге, когда Алан Бадоев показал видео, где танцует вальс с дочкой.

"Танцевать с любимой доченькой в такой теплой Тоскане – это и есть счастье! Помню, как хотел мальчика, мечтал назвать Рустамом, но сейчас понимаю, что Лолита – это невероятный подарок планеты: такая сильная, естественно пытается задавать темп и вести танец, настоящая Бадоева, и такая нежная – мои крылья. Наши дети – продолжение любви и грез, – прокомментировал режиссер.

Алан Бадоев танцует вальс с дочкой: видео

Кроме того, телеведущая Жанна Бадоева рассказала о своем ежедневном рационе питания.

На утро – кофе (без сахара) и бриошь с кремом! (около 7-8 утра). Обед: салат, паста (или ризотто), или мясо с овощами, или пюре, или японская кухня; десерт; кофе (с 12: 30 – 15:30). На ужин рыба, мясо с овощами, или паста. Иногда это пицца или морепродукты (с 19:00),
– призналась Жанна.

Она добавила, что каждый должен самостоятельно прислушиваться к своему организму, а уже потом индивидуально планировать свой рацион.

 

Я все сижу на шезлонге))) вы часто спрашиваете меня про мой рацион питания. Честно говоря, он у меня настолько личный и по общему мнению тех, кто старается питаться « правильно» абсолютно отвратительный!!! Поэтому чтоб никто не брал с меня пример , я и не рассказываю! Но вопросов много, поэтому пишу как есть) утро: кофе( без сахара) и бриош с кремом! (7-8 утра) , обед: салат, паста ( или ризотто), или мясо с овощами, или пюре,или японская кухня! Десерт. Кофе( с 12:30- 15:30), ужин: рыба или мясо с овощами, или паста! Иногда пицца или морепродукты ( с 19:00) вот так!!!! Конечно, не нужно брать пример всем! Потому что все очень индивидуально! Нужно прислушиваться к своему организму и понимать что и сколько и когда ему нужно!!!! При этом я стараюсь много ходить или прыгать на батуте! Я не занимаюсь спортом( не люблю), не пью и не курю( не люблю, мне не вкусно) вот вроде и все!!! Иногда, конечно, меняю что то, если чувствую, что тяжело и мой организм не очень сейчас этого хочет!!! А вы как питаетесь, правильно или как я?)

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Звездные мамы Здоровое питание Звездные романы
Источник: 24 Канал
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