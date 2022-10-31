В оккупированном Алчевске произошел мощный "хлопок" в гостинице, где жили оккупанты: красноречивые фото

В оккупированном Алчевске Луганской области рано утром 31 октября произошел "хлопок". Кто-то из российских оккупантов неудачно "покурил" в отеле.

Пропагандистские СМИ пишут, что "хлопок" произошел в гостинице металлургического комбината "Металлург", информирует 24 канал. Оккупанты поспешили установить, что "хлопок" произошел вследствие ударов ВСУ из систем HIMARS.

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"Хлопок" произошел в гостинице "Металлург"

Ставленник Кремля в оккупированном Алчевске Альберт Апшев заявил, что здание якобы было атаковано в 5:33 утра. Он обвиняет в обстреле Украину и уверяет, что разрушена гражданская инфраструктура.



Последствия "хлопка" в оккупированном Алчевске / Фото пропагандистов

Под завалами, как пишут пропагандисты, якобы ищут человека.



"Хлопок" в оккупированном Алчевске / Фото пропагандистов

Украинские медиа информируют, что в гостинице проживали российские военные. Сообщается, что там могла размещаться верхушка оккупационных войск. Однако подтвержденной информации нет.

ВСУ наступают в Луганской области: какая ситуация

Украинские воины проводят контрнаступление на Луганщине и ежедневно продвигаются на несколько километров. Помешало стремительному контрнаступлению ВСУ сразу несколько факторов, среди которых плохая погода. Также оккупационные войска успели подтянуть резервы и подготовить оборонительные сооружения.

Сообщалось, что Россия стянула много техники и резервы в Сватово. В то же время ВСУ взяли под огневой контроль трассу "Сватово – Кременная". Теперь врагу будет сложнее не только подтягивать резервы, но и вывозить раненых.

Украинским военным удалось освободить от оккупантов поселок Невское Луганской области. Во время деоккупации поселка наши воины нанесли врагу большие потери. В Невском впервые в войне ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С".

Обратите внимание – потери врага по состоянию на 31 октября: смотрите видео