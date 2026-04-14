Был человеком с "золотыми руками": на войне погиб чеченец Александр Чернышов
14 апреля, 06:53
Был человеком с "золотыми руками": на войне погиб чеченец Александр Чернышов

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Александр Чернышов, уроженец Грозного, погиб на войне в Украине.
  • Жизнь военного оборвалась на Днепропетровщине из-за попадания вражеского БпЛА "Молния".

На фронте погиб Александр Чернышов, который родился в 1977 году в городе Грозный. Из-за войны в Чечне вынужден был переехать в Луганскую область.

В Грозном Чернышев окончил училище и получил специальность слесаря. Об этом сообщили в Попаснянской МВА.

Смотрите также На Днепропетровщине погиб командир экипажа БпЛА Роман Осипов

Что известно о погибшем военном?

На Луганщину Чернышев с семьей переехали, когда ему было 15 лет. Для семьи город Попасная стал новой Родиной.

С раннего возраста Чернышев работал на предприятии СМП, а впоследствии устроился плотником на Укрзализныцю. Рабочие коллеги отметили, что будущий военный был очень ответственным и имел "золотые руки".

В начале полномасштабного вторжения семья Чернышева находилась на Луганщине. Из-за массированных вражеских обстрелов семья была вынуждена сначала эвакуироваться в Бахмут, а затем – в Днепр.

В январе 2026 года Чернышев присоединился в ряды ВСУ. Служил во 2 роте инженерной поддержки батальона воинской части Т0940.

Погиб военный на Днепропетровщине в результате попадания вражеского БпЛА "Молния". 10 апреля 2026 года Чернышева похоронили на Аллее славы в Днепре. У него остались жена, дочь, мать и сестра.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Чернышева. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

  • На войне погиб житель Закарпатской области Виктор Шпиньович. Извещение о его смерти поступило 10 апреля 2026 года.

  • В Полтаве попрощались с 20-летними нацгвардейцами Владиславом Трященко и Евгением Бережным, которые погибли на Харьковщине. Погибшие были друзьями и служили в 1 корпусе НГУ "Азов".

  • Тарас Борщ, 27-летний военный, отдал свою жизнь, защищая Украину. Он присоединился к войску 8 апреля 2022 года и был командиром отделения светотехнического обеспечения батальона связи.