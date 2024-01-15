Отдал жизнь за Украину: на войне погиб защитник из Одесской области Александр Юраш

Украина в войне, развязанной Россией, теряет своих лучших сыновей. В борьбе за свободу нашего государства лишился жизни военный Александр Юраш. Герою навсегда останется 46 лет.

Защитник был родом из Одесской области. О трагической потере сообщили в Измаильской районной госадминистрации.

Смотрите также "Не колебался ни минуты, чтобы воевать": на фронте погиб 24-летний герой из Полтавщины

Герой погиб в боях в Луганской области

Военный до последнего мужественно оборонял Украину и погиб во время выполнения боевого задания.

Воин проживал в селе Трудовое Килийской общины. Он был солдатом.

Александр пал в бою 10 января 2024 года вблизи населенного пункта Райгородка Луганской области.

К небесному войску присоединился еще один герой из Измаильского района. Мужественно обороняя Украину, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Райгородка Луганской области 10 января 2024 погиб солдат Александр Владимирович Юраш 1977 года рождения, житель села Трудовое Килийской общины,

– сообщили в общине.

Болезненные потери Украины

В селе Роботино, что на Запорожье, погиб украинский военный, боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Молчан. Ему навсегда осталось 24 года.

Иван Козярчук, 40-летний защитник погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области 27 декабря 2023 года. Его жизнь оборвала вражеский минометный обстрел.

На войне погиб 26-летний воин Павел Бродюк родом из Львовской области. Молодой защитник был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Жизнь военного оборвалась 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.