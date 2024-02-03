Дома ждали две дочери: на войне погиб 26-летний воин из Николаевской области

Выполняя боевое задание на фронте погиб военный Александр Красюк. Свой последний бой мужчина принял 31 января.

Отмечается, что он имел двух дочерей, которые с нетерпением ждали возвращения папы. Однако, война забирает лучших сыновей и дочерей Украины.

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Гибель защитника

Во время выполнения боевого задания погиб защитник из Николаевской области Александр Красюк. Мужчине было 26 лет и он чуть больше чем через месяц должен был праздновать свой день рождения – воин родился 12 марта 1997 года. Трагическая весть пришла 31 января.

Смерть еще одного смелого защитника нашего государства является болезненным ударом и потерей для всей общины. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм,

– сообщили в поселковом совете.

В родной общине Александра рассказали, что сразу после окончания школы он сразу пошел на срочную службу. Впоследствии нашел свою любовь Екатерину и женился. Мужчина жил в Борисполе, а после начала полномасштабного вторжения его призвали в ряды Вооруженных Сил.

Дома у Александра осталось две дочери – София и Мия. Также возвращения воина ждали две родные сестры и брат, который также защищает нашу Украину.

Потери Украины