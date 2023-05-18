Лукашенко должен дожить до суда: что приведет к свержению режима в Беларуси

Александру Лукашенко очень тяжело скрывать состояние своего здоровья, потому что ненависть миллионов белорусов физически его убивает. За последние два года он очень сильно осунулся.

Впрочем, умирать белорусскому диктатору рано. Он должен дожить до суда. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель командира белорусского полка Калиновского Вадим Кабанчук.

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Россия должна потерпеть поражение

С другой стороны, режим в Беларуси персоналистский, он выстроен под одну фигуру – Лукашенко. Конечно, если бы он умер, всю эту систему повалить будет гораздо легче. Понятно, что за ним стоит Россия. Именно ее поражение является главным условием для смены власти в Беларуси.

Если не будет разгрома России – а он должен быть в Украине, именно это мы приближаем – свержение режима и деоккупация Беларуси невозможны,

– акцентировал заместитель командира белорусского полка Калиновского.

Говорят, что в случае смерти Лукашенко вместо диктатора могут поставить его сына Николая. Но в конституции прописано, что президенту должно быть не менее 35 лет. Это известная шутка: "Доколе вы будете президентом? До Коли и буду".

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Скорее всего, Россия поставит любого гауляйтера. Фамилия его не столь важна – будет Качанова, Вольфович или кто-либо другой. Важно, что за ними стоит Россия, неоднократно спасавшая режим Лукашенко.

Кабанчук рассказал, что в 1996 году присутствовал на площади, когда Лукашенко впервые менял под себя конституцию, и, фактически, вводил диктаторские полномочия. Тогда приехал кремлевский десант.

Вот уже 30 лет у нас есть диктатура в Беларуси. Парламент выразил Лукашенко импичмент. Мы бы тогда от него избавились, но за ним стояла Москва,

– объяснил Кабанчук.

Потенциальная угроза не дает произвести изменения в Беларуси. Но это, уверен военный, обязательно произойдет.

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