Учат пользоваться оружием: сколько украинских детей похитил режим Лукашенко

В прокуратуру Международного уголовного суда передали вторую часть коммуникаций насчёт причастности Александра Лукашенко и его сообщников к военным преступлениям в Украине. Речь идет о незаконном перемещении украинских детей. Эти доказательства собрала команда Народного Антикризисного Управления.

Главная цель – доказать роль самопровозглашенного президента Беларуси в совершении этих военных преступлений. Об этом 24 Каналу заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко, отметив, что так МУС демонстрируют, как построена иерархия "руководитель – подчиненный" в Беларуси.

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Руководит этой иерархией самопровозглашенный президент Беларуси. У Лукашенко есть система подчиненных, в которую входят руководители некоторых министерств, органов государственного управления, различных организаций и определенные физические лица, участвующие в организации преступлений. Приобщают также к материалам и цитаты.

"Еще 27 июля, когда мы передавали первую часть коммуникаций, Лукашенко сам признался в том, что он позвонил Путину и договорился о том, что будет финансировать из средств этого "союзного государства" незаконный вывоз украинских детей", – подчеркнул Латушко.

Впоследствии в августе самопровозглашенный президент Беларуси еще раз подтвердил, что он не планирует прекращать эти преступные действия и снова ссылался на уговор с Владимиром Путиным.

По нашим данным, с временно оккупированных территорий Украины из более чем 20 городов и населенных пунктов вывезено более 3000 украинских детей. Из них, по нашим оценкам, более 2100 – это дети, вывезенные с нарушением норм международного гуманитарного права,

– отметил белорусский оппозиционер.

Среди них также есть дети-сироты. Командой Народного Антикризисного Управления установлены уже конкретные личные данные 37 украинских детей, которых незаконно вывезли. Эту информацию передали в Международный уголовный суд. А также украинским властям, чтобы можно было найти и вернуть детей.

"Это для нас один из главных приоритетов – остановить преступление, помочь вернуть украинских детей и, конечно, наказать виновных в совершении этих военных преступлений", – отметил Павел Латушко.

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Формирование российских нарративов

Режим показывает, что он якобы оказывает медицинскую помощь украинским детям. Однако белорусский оппозиционер добавил, что это неправда. Он подчеркивает, что главная цель – идеологическая. Ведь у украинских детей пытаются сформировать российские нарративы.

Советник посольства России встречается с украинскими детьми в лагере, прямо говорит: "Конец наших "врагов" уже близко, надо немного подождать. Прекрасная жизнь на "славной земле России вас ждет"". Мы понимаем, к чему оно делается,

– сказал Латушко.

Так у украинских детей хотят сформировать понимание того, что их Родина не Украина и что они не граждане Украины, а якобы их "родина – Россия". Таких доказательств и цитат много. Более того, продолжается милитаризация украинских детей.

"Приводим фото, фиксации, где прямо демонстрируется использование оружия. Когда оружие передается в руки украинских детей и их обучают военному делу. С какими целями, если идеологически их пытаются сформировать как россиян, можно себе представить", – подчеркнул белорусский оппозиционер.

Павел Латушко подчеркнул, что в прокуратуру МУС передали достаточно большой объем материалов, которые позволяют предполагать, что есть много оснований для того, чтобы было решение о выдаче ордера на арест Александра Лукашенко.

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