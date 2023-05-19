В Москве обеспокоены болезнью Лукашенко не меньше, чем в Минске, – российский оппозиционер
В последние дни в инфопространстве активно обсуждают внешний вид и состояние здоровья Александра Лукашенко. Очевидно, что диктатор серьезно болеет.
Физиология есть физиология, она на всех по-разному действует. Кто-то в 60 лет умирает, а кто-то – до 100 живет. Кому как повезет, не всегда медицина помогает. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
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В Кремле обеспокоены
Да, квалифицированные специалисты могут решить немало проблем. Понятно, что человек, узурпировавший власть в Беларуси, может позволить себе любые деньги потратить на свое здоровье. Однако не всегда это помогает.
По мнению Гудкова, у белорусского диктатора серьезная болезнь. Но вряд ли это отравление.
Мне кажется, в Кремле взволновано болезнью Лукашенко не меньше, чем в Минске. Если Лукашенко сейчас "загнется", у Беларуси для Путина будут серьезные проблемы и испытания. В России это очень хорошо понимают,
– отметил Гудков.
Более того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "надо быть готовыми к любому развитию событий". В частности, речь идет о смерти диктатора.
"Видимо, не только мы подозреваем, что у Лукашенко все плохо со здоровьем. Это знают и в штабе Тихановской, и так далее", – резюмировал Дмитрий Гудков.
Гудков о болезни Лукашенко: смотрите видео
Что известно о состоянии здоровья Лукашенко
- Самопровозглашенный президент Беларуси посетил парад к "дню победы" в Москве. Сложно было не заметить, что диктатор выглядел нездоровым. Более того, после 9 мая он перестал появляться на публике.
- Впоследствии стало понятно, что слухи об ухудшении здоровья Лукашенко не безосновательны. Уже 13 мая белорусские телеграм-каналы сообщили, что диктатор перевезли в президентскую клинику в Дроздах.
- Не явился Лукашенко и на дне государственного флага Беларуси 14 мая. Вместо президента традиционную речь произнес премьер-министр.
- Но после длительной паузы Лукашенко решили такой "вывести в люди". Да, он якобы посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, но, вполне возможно, что фото и видео могли быть подготовлены заранее.
- Как утверждает основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров, болезнь диктатора вряд ли смертельна. Он также убежден, что Лукашенко выгоден Путину, поэтому российский диктатор не заинтересован в смерти белорусского.