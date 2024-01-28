"Они вернутся": Лукашенко снова нес бред о "славянском единстве" с Украиной

Александр Лукашенко не может оставить в покое Украину и снова фантазирует о каком-то сотрудничестве. Он убеждает, что Киев вернется к Беларуси и России.

Объяснить, конечно, почему это “деться никуда” Украине он не стал. Однако добавил еще несколько абсурдных реплик о каком-то “общем будущем” трех стран.

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Порция абсурда от Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным. На двусторонних переговорах с президентом России в Константиновском дворце Лукашенко не обошел вниманием вопрос Украины.

Днем ранее диктаторы открыли памятник к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Вспоминая это, Лукашенко заявил, что "неплохо было бы, если бы рядом стоял кто-то из Украины". Белорусский диктатор снова убеждал всех вокруг, что Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Белорусью.

Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор. Что делать, они имеют другой курс… но, думаю, что они вернутся к нам. Деться некуда,

– говорил диктатор.

После этого Лукашенко начал рассказывать так называемое "славянское единство", и что она будет восстановлена. В его фантазиях, впоследствии вместе они будут "открывать памятники жертвам нацизма".

Сотрудничество двух диктаторов