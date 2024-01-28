"Они вернутся": Лукашенко снова нес бред о "славянском единстве" с Украиной
Александр Лукашенко не может оставить в покое Украину и снова фантазирует о каком-то сотрудничестве. Он убеждает, что Киев вернется к Беларуси и России.
Объяснить, конечно, почему это “деться никуда” Украине он не стал. Однако добавил еще несколько абсурдных реплик о каком-то “общем будущем” трех стран.
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Порция абсурда от Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным. На двусторонних переговорах с президентом России в Константиновском дворце Лукашенко не обошел вниманием вопрос Украины.
Днем ранее диктаторы открыли памятник к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Вспоминая это, Лукашенко заявил, что "неплохо было бы, если бы рядом стоял кто-то из Украины". Белорусский диктатор снова убеждал всех вокруг, что Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Белорусью.
Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор. Что делать, они имеют другой курс… но, думаю, что они вернутся к нам. Деться некуда,
– говорил диктатор.
После этого Лукашенко начал рассказывать так называемое "славянское единство", и что она будет восстановлена. В его фантазиях, впоследствии вместе они будут "открывать памятники жертвам нацизма".
Сотрудничество двух диктаторов
- На днях Александр Лукашенко снова полетел к Владимиру Путину. Сообщается, что диктаторы хотели обсудить "международную тематику" и планы на ближайшие три года. Вполне вероятно, что тема разговора касается превращения Беларуси в инструмент увеличения давления на страны Запада и восточный фланг НАТО.
- Если Владимир Путин примет решение нападения на Европу, то ему точно понадобится помощь в захвате Сувальского перешейка – конечно, он обратится в Беларусь. Российский президент вряд ли рассчитывает на армию страны, однако рассматривает Лукашенко как дезорганизованный фактор.
- На днях Александр Лукашенко хвастался, что Путин, мол, подарил им ядерные ракеты для "Искандеров". При этом Лукашенко намекнул, что эти ракеты могут применить против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.