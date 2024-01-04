Стелет себе мягкую перину: Лукашенко запретил судить себя после отставки с должности

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко запланировал пути ухода к тому времени, когда он перестанет руководить страной. Он принял закон, согласно которому президент и его семья сохраняет неприкосновенность даже по истечении срока.

Таким образом, когда Лукашенко уйдет с должности, его не смогут привлечь к ответственности за преступления, которые он совершил во время правления. Кроме того, диктатор получает пожизненную охрану и другие преимущества.

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Цинические поправки к Конституции

Александр Лукашенко подписал правки в закон "О президенте", которые изменяют регламент относительно бывшего президента страны и его семьи. Теперь белорусский диктатор вместе с семьей сохраняют неприкосновенность даже когда Лукашенко уйдет с должности. Также они официально получают пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью.

Подписанные Лукашенко поправки освобождают экспрезидента и членов его семьи от наказания за преступления, совершенные ими за время его правления. Также законом не допускаются какие-либо процессуальные действия в отношении эксглавы белорусского государства и лишения его свободы.

Неприкосновенными останется имущество, активы и переписка бывшего президента Беларуси. Сам Лукашенко после отставки станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

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