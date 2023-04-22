Попадал в топ-100 юристов: на войне с Россией погиб известный адвокат Поливодский

В ходе полномасштабной войны, которую развязала Россия, погиб еще один украинский защитник. Речь идет об известном адвокате Александре Поливодском.

Воин и правозащитник погиб во время выполнения боевых задач на Востоке Украины. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба НААУ, пишет 24 Канал.

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Что известно об Александре Поливодском

Во время выполнения боевых задач в Луганской области погиб адвокат, кандидат юридических наук Александр Поливодский. Адвокатское сообщество выражает искренние соболезнования родным и близким,

– отметили в Национальной ассоциации адвокатов.

Более 20 лет он занимался адвокатской деятельностью. Специализировался на аграрном и земельном праве, праве в сфере недвижимости и судебных спорах.

Кроме того, Александр Поливодский неоднократно приглашался советником международных организаций. В частности, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейской комиссии. Также адвокат был советником ряда общественных организаций аграрной сферы. До февраля 2023 возглавлял Комитет по аграрному, земельному и окружающему праву НААУ.

Поливодский вошел в список 10 наиболее рекомендованных юристов практики "Аграрное право" по исследованию "Выбор клиента" и в топ-100 лучших юристов Украины 2010-2011 годов, проведенного "Юридической газетой".

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава герою!

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Сколько наших воинов считают пропавшими без вести

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко 18 апреля сообщил, что в настоящее время таковыми считаются более 7 тысяч защитников. Он добавил, что согласно статистике, обычно около 60 – 65% из пропавших находятся в плену. Другие, по словам Котенко, могут быть погибшими.