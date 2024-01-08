Больше не будет лгать: в России нашли мертвым пропагандиста Рыбина
Источник:Петр Андрющенко
В сети появилась информация о смерти российского пропагандиста Александра Рыбина. Мужчина накануне посещал оккупированный Мариуполь.
Его тело обнаружили в Ростовской обстановке возле города Шахты. Известно, что российский пропагандист сотрудничал с прокремлевскими изданиями.
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Пропагандиста нашли мертвым
В последний раз мужчина был в эфире 30 декабря у развалин разбомбленного войсками России мариупольского Драмтеатра.
Во время эфира пропагандист подверг критике процесс реконструкции города. Он говорил о рабочих из Центральной Азии, которые приехали в Мариуполь на заработки.
Журналист обещал по прибытии в Москву подготовить и опубликовать подробный материал на тему субподрядчиков, восстанавливающих разрушительный Мариуполь с использованием труда мигрантов. Не сложилось,
– отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он подчеркнул, что с учетом персоналий "обладателей Мариуполя от России" и количества украденных денег, кто есть бенифициаром его внезапной смерти, понятно.
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