Добровольно стал на защиту Украины: погиб военный с Волыни Александр Смолярчук

Война, которую Россия начала против Украины, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей нашего государства. Так, борьба против захватчиков унесла жизнь военнослужащего Александра Смолярчука.

Украинский защитник погиб в бою в Купянске. О потере сообщили в Любомльской территориальной громаде.

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Что известно о защитнике Украины

Украинский военный Александр Смолярчук был жителем города Любомль Волынской области. Ранее волынянин занимал должность начальника уголовного розыска райотдела полиции.

Известно, что пошел в ВСУ Александр Смолярчук добровольцем.

Храбрый воин погиб 17 февраля в Купянске в Харьковской области, мужественно выполнив свой воинский долг, говорится в сообщении общины.

Погибший защитник Александр Смолярчук родился в 1982 году. Он был начальником отделения организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности Военной службы правопорядка в гарнизонах Луцкого зонального отдела Военной службы правопорядка воинской части А0583.

Саша от рядового срочной службы дошел до начальника уголовного розыска Любомильского райотдела полиции, имел специальное звание майор. Уволившись из рядов полиции, посвятил себя семье. С началом полномасштабного вторжения офицерских должностей для него не нашлось. Саша принял мужское решение и добровольно пошел в ВСУ на должность сержанта, не рассказывая байки о том, что это ему не подходит,

– рассказал друг погибшего.

Друг защитника Украины отметил, что Александр был настоящим патриотом и высокопрофессиональным офицером. Известно, что у Героя остались родители, жена и дети.

Пали в бою за Украину

Борьба против врага унесла жизнь реконструктора Романа Кулика. Боец служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.

В бою с оккупантами погиб 19-летний Назар Янкевич. Юный Герой погиб 12 февраля 2024 года в районе Авдеевки во время выполнения боевого задания.

Жизнь за родную страну отдал Владислав Шестов. Защитник был родом из села Муравлевка Измаильского района Одесской области. Герою было 22 года, когда он погиб на фронте в противостоянии российским захватчикам.

также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Герою Украины.