Цели ВСУ и война экономик: главное из интервью Сырского за несколько дней до назначения
Источник:Интервью Александра Сырского
Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Это произошло еще до его назначения на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 24 Канал собрал главные тезисы из интервью.
Темами интервью Сырского стала война России с Украиной, планы ВСУ и будущая победа Украины. Главнокомандующий сказал, что не допустит гибели всего личного состава – лучше оставит какую-то позицию.
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О чем говорил Александр Сырский в интервью
Последний вопрос журналистки касался "Оскара" для военных – якобы одна газета написала, что его бы получил именно Сырский. Мы все выполняем свою работу на своем уровне. Главная роль отведена солдатам и офицерам, которые выполняют задачи на поле боя. Именно они одерживают победу, бьют врага и от них зависит, что будет происходить сегодня и завтра, Он подытожил: делает все, чтобы его опыт ускорял победу. Как сказал Александр Сырский, вся сущность путинской России стала очевидной, украинцы сплотились, потому что поняли, кто их враг и что надо делать. Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. Стойкости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки, боеприпасов и техники, Эта война сильно повышает значение технологического прогресса в ВСУ и в самом процессе вооруженной борьбы. Используют и наземные роботизированные платформы, это помогает сохранить жизнь бойцам. Сейчас каждый командир во всех звеньях военного управления видит всю картину на поле боя. Роль дронов растет. Экономика коллективного Запада должна нам помогать. Мы воюем и используем самое ценное, что у нас есть, – наших людей, цвет нашей нации, Два года жестоких боевых действий от Юга до Севера – конечно, оружия недостаточно, его просто не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физические сроки использования. Любой ствол имеет износ: он может выпустить определенное количество снарядов, а потом его нужно менять. Так что это война не только людей, но и экономик, Так Главнокомандующий ВСУ оценил войну России против Украины. По его словам, со времен Второй мировой не было войны такого же размаха и такой же продолжительности. Операции по типу "Бури в пустыне" (операция Коалиции во главе с США против Ирака в 1990-е годы, – 24 Канал) продолжались несколько месяцев. Он сказал, что для российских командиров жизнь их подчиненных равна нулю. Поэтому потери оккупантов в 7 – 8 раз превышают потери ВСУ. Надо совершенствовать тактику. Главная ценность – это жизнь наших солдат и офицеров, тех подразделений, которые выполняют боевые задачи. Мы не можем себе позволить такое отношение, как у россиян, которые практикуют мясные штурмы. Я лучше оставлю какую-то позицию, чем допущу гибель всего личного состава, "Этот процесс запущен, надо наращивать объемы. В первую очередь мы должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров", – сообщил Сырский. Надо напрячься всем. Нет извне помощи – надо наладить производство непосредственно здесь, у нас, в Украине, "Это основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на границы 1991 года. Другие варианты не рассматриваем, другого выхода у нас нет. Это означает, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела победы", – сказал он. На этот вопрос журналистки он уточнил: война началась еще в 2014 году, а в 2022-м была уже открытая агрессия. Когда эта агрессия началась, было такое впечатление, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких временных ограничений. Понятно, что это для нас большая проблема. Мне четко было ясно, что это все будет долго и тяжело, У нас хватает и силы духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта, но нам нужны поддержка и помощь, Это Купянское направление (Россия хочет любой ценой захватить Купянск), поэтому россияне уже четыре месяца ведут там штурмы. Глобальное наступление они начали с 3 октября. Ситуация сложная, противник наступает фактически по всей линии фронта. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Цель оборонительной операции – истощить силы противника, нанести им максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в частности в БПЛА и РЭБ,
Кто бы получил "Оскар" для военных: ответ Сырского
– ответил Сырский.
Как война изменила Украину и украинцев
Когда закончится война
– заявил Сырский.
Война переходит в новую стадию
Как дроны изменили войну
Почему Запад должен помочь
– подчеркнул Главнокомандующий.
Оружия от Запада недостаточно, это война экономик
– объяснил главком.
Эта война – самая большая со времен Второй мировой
Сырский оценил потери россиян
Сырский о мясных штурмах
– сказал Сырский
Главком о военном производстве в Украине
Надо напрячься всем, – Сырский сказал о том, что надо делать обществу
– заявил главком.
Что дает надежду украинцам
Думал ли Сырский, что война будет длиться так долго
– сказал главком.
Не устали ли украинцы от войны
– высказался Сырский.
Где самые напряженные бои
Сырский оценил ситуацию на фронте и назвал цель ВСУ
– сказал он.
Последний вопрос журналистки касался "Оскара" для военных – якобы одна газета написала, что его бы получил именно Сырский.
Мы все выполняем свою работу на своем уровне. Главная роль отведена солдатам и офицерам, которые выполняют задачи на поле боя. Именно они одерживают победу, бьют врага и от них зависит, что будет происходить сегодня и завтра,
Он подытожил: делает все, чтобы его опыт ускорял победу.
Как сказал Александр Сырский, вся сущность путинской России стала очевидной, украинцы сплотились, потому что поняли, кто их враг и что надо делать.
Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. Стойкости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки, боеприпасов и техники,
Эта война сильно повышает значение технологического прогресса в ВСУ и в самом процессе вооруженной борьбы. Используют и наземные роботизированные платформы, это помогает сохранить жизнь бойцам.
Сейчас каждый командир во всех звеньях военного управления видит всю картину на поле боя. Роль дронов растет.
Экономика коллективного Запада должна нам помогать. Мы воюем и используем самое ценное, что у нас есть, – наших людей, цвет нашей нации,
Два года жестоких боевых действий от Юга до Севера – конечно, оружия недостаточно, его просто не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физические сроки использования. Любой ствол имеет износ: он может выпустить определенное количество снарядов, а потом его нужно менять. Так что это война не только людей, но и экономик,
Так Главнокомандующий ВСУ оценил войну России против Украины. По его словам, со времен Второй мировой не было войны такого же размаха и такой же продолжительности. Операции по типу "Бури в пустыне" (операция Коалиции во главе с США против Ирака в 1990-е годы, – 24 Канал) продолжались несколько месяцев.
Он сказал, что для российских командиров жизнь их подчиненных равна нулю. Поэтому потери оккупантов в 7 – 8 раз превышают потери ВСУ.
Надо совершенствовать тактику. Главная ценность – это жизнь наших солдат и офицеров, тех подразделений, которые выполняют боевые задачи. Мы не можем себе позволить такое отношение, как у россиян, которые практикуют мясные штурмы. Я лучше оставлю какую-то позицию, чем допущу гибель всего личного состава,
"Этот процесс запущен, надо наращивать объемы. В первую очередь мы должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров", – сообщил Сырский.
Надо напрячься всем. Нет извне помощи – надо наладить производство непосредственно здесь, у нас, в Украине,
"Это основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на границы 1991 года. Другие варианты не рассматриваем, другого выхода у нас нет. Это означает, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела победы", – сказал он.
На этот вопрос журналистки он уточнил: война началась еще в 2014 году, а в 2022-м была уже открытая агрессия.
Когда эта агрессия началась, было такое впечатление, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких временных ограничений. Понятно, что это для нас большая проблема. Мне четко было ясно, что это все будет долго и тяжело,
У нас хватает и силы духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта, но нам нужны поддержка и помощь,
Это Купянское направление (Россия хочет любой ценой захватить Купянск), поэтому россияне уже четыре месяца ведут там штурмы. Глобальное наступление они начали с 3 октября.
Ситуация сложная, противник наступает фактически по всей линии фронта. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Цель оборонительной операции – истощить силы противника, нанести им максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в частности в БПЛА и РЭБ,