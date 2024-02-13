Цели ВСУ и война экономик: главное из интервью Сырского за несколько дней до назначения

Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Это произошло еще до его назначения на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 24 Канал собрал главные тезисы из интервью.

Темами интервью Сырского стала война России с Украиной, планы ВСУ и будущая победа Украины. Главнокомандующий сказал, что не допустит гибели всего личного состава – лучше оставит какую-то позицию.

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О чем говорил Александр Сырский в интервью