Россияне очень раздражаются и боятся, – Череватый о поездках генерала Сырского на фронт

Оккупантов невероятно раздражают и запугивают регулярные визиты на фронт Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Учитывая, что именно генерал Сырский был автором и управляющим Киевской, Харьковской и Лиманской операций.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что Командующий Сухопутными войсками ВСУ часто посещает подразделения.

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"Перед тем, как принимаются окончательные решения, он, кроме замысла боя, кроме максимального просчета, он такой щепетильный человек, он любит почувствовать настроения, дух солдата", – сказал Сергей Череватый.

Это для Александра Сырского имеет большое значение. И украинские военные, которых он посещает, ощущают единство, что генерал и солдат в одном строю.

Даже президент часто приезжает в отличие от врага. Они (солдаты – 24 Канал) это чувствуют, это вдохновляет их. И это очень раздражает врага,

– подчеркнул Череватый.

Как оккупанты реагируют на визиты Александра Сырского на фронт: смотрите видео

Генералы не боятся

Генералы украинской армии не боятся приезжать к солдатам на фронт, подбадривать их и находиться вместе с армейцами под обстрелами. И это, считает спикер Восточной группировки войск ВСУ, четкий знак нового украинского войска.

Сергей Череватый отметил, что несколько месяцев назад Александр Сырский попал под обстрел вблизи Соледара.

"Отдавались команды генералом Сырским непосредственно под обстрелами, и это было заметно. И все это понимают, что все вместе дают отпор врагу и побеждают – самое главное", – отметил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что такие поездки предшествуют хорошим известиям.

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