Александр Усик определился со следующим соперником
Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский абсолютный чемпион в первом тяжелом весе согласился выйти в ринг с англичанином Тони Белью.
Об этом сообщает World Boxing News.
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Украинский боксер даже согласился провести бой в Великобритании. Хотя команда Усика выражала желание устроить следующий поединок Александра в Украине.
В каком дивизионе пройдет бой Усик – Белью пока не известно. Однако промоутер британца Эдди Хирн заявлял, что вероятнее всего встреча состоится в супертяжелом весе. А сам поединок проведут в октябре или ноябре этого года.
Добавим, что Александр Усик сразу после победы во Всемирной боксерской суперсерии бросил вызов Тони Белью. И британец его принял, пообещав нокаутировать украинца.
Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.
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