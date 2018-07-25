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Александр Усик определился со следующим соперником

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Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский абсолютный чемпион в первом тяжелом весе согласился выйти в ринг с англичанином Тони Белью.

Об этом сообщает World Boxing News.

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Украинский боксер даже согласился провести бой в Великобритании. Хотя команда Усика выражала желание устроить следующий поединок Александра в Украине.

В каком дивизионе пройдет бой Усик – Белью пока не известно. Однако промоутер британца Эдди Хирн заявлял, что вероятнее всего встреча состоится в супертяжелом весе. А сам поединок проведут в октябре или ноябре этого года.

Добавим, что Александр Усик сразу после победы во Всемирной боксерской суперсерии бросил вызов Тони Белью. И британец его принял, пообещав нокаутировать украинца.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

Теги: Новости спорта Бокс Александр Усик
Источник: 24 канал
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