Работа не одного автора, – Гнатов рассказал, как изменилась война за последние два года

Дискуссии о возможных кадровых изменениях в военном руководстве вновь свели сложные проблемы войны к одной фамилии. В то же время за последние два года ситуация на фронте существенно изменилась: Россия усилила свои группировки, но утратила возможность наступать одновременно по многим направлениям, а Украина активизировала дальнобойные операции и восстановила поддержку со стороны партнеров.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире 24 Канала рассказал, каких результатов удалось достичь и почему их нельзя приписывать только Александру Сырскому или какому-либо другому отдельному должностному лицу. Он также объяснил, как следует принимать решения относительно возможных изменений в командовании.

Война не сводится к одной фамилии

Внимание общественности сейчас в значительной степени сосредоточено на главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, которого фактически отождествляют со всей армией. Персонализировать сложные проблемы гораздо проще, однако увольнение одного человека не решит целый ряд системных вопросов.

Самый простой способ – персонализировать любую проблему, найти для нее фамилию и решить, что, убрав человека, мы решим проблемный вопрос или целый ряд проблем. К сожалению, это не так,

– подчеркнул Гнатов.

За последние два года Россия стремительно увеличила численность своих наступательных группировок. Сейчас их потенциал превышает 750 тысяч военнослужащих без учета стратегических резервов, формирующихся в глубине страны, и возможного пополнения в результате мобилизации.

Когда Сырский возглавил ВСУ, враг одновременно проводил наступательные действия различной интенсивности на 14 направлениях. С тех пор Силы обороны Украины провели ряд оборонительных и несколько наступательных операций, одна из которых продолжается до сих пор.

Нам удалось стабилизировать ситуацию на фронте и нанести противнику такие потери, что он был вынужден отказаться от наступления на многих направлениях и сосредоточиться лишь на трех. Полноценно действовать он может только на двух оперативных направлениях,

– подчеркнул Гнатов.

Российское командование начало пополнять группировки стратегическими резервами и откладывать формирование новых дивизий, бригад и полков.

В то же время стали сказываться результаты украинских дальнобойных операций, которые планировались и проводились почти два года. С начала года украинские войска уже проводят четвертую наступательную операцию, а территориальные завоевания врага по состоянию на июнь практически равны нулю.

Результат обеспечила команда Украины

Еще прошлым летом партнеры сомневались, стоит ли продолжать поставки оружия и поддержку Украины. Звучали и различные предположения относительно возможных переговоров, а также последствий встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже.

Сейчас ситуация изменилась. Украина получает беспрецедентную поддержку партнеров, финансирование потребностей государства и Вооруженных Сил, а также жизненно необходимый макрокредит.

Это заслуга не одного человека – ни генерала Сырского, ни министра Федорова, ни Гнатова. Это заслуга государственных институтов, президента, Офиса президента, правительства, парламента, всех министерств, Вооруженных Сил и нашего общества,

– подчеркнул Гнатов.

Достигнутые результаты стали следствием совместной работы военного командования, государственных органов, дипломатов, партнеров и общества.

Я могу сказать: это работа команды Украины,

– подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

Решение по поводу Сирского должно быть взвешенным

После результатов, которых удалось достичь на фронте и в работе с международными партнерами, призывы к немедленной смене главнокомандующего требуют отдельного анализа. Прежде чем принимать кадровое решение, необходимо оценить возможные риски, разобраться в причинах претензий и понять, насколько они касаются именно должности Александра Сырского.

В таких условиях точно нужно действовать взвешенно, оценить все риски, проанализировать причины претензий, разобраться в них и уже после этого принимать решение,

– сказал Гнатов.

Полномочия назначать главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и начальника Генерального штаба принадлежат президенту. Любое законное решение Верховного Главнокомандующего военное руководство выполнит независимо от того, кого оно коснется.

Любое законное решение президента Украины будет выполнено и генералом Сирским, и мной по единому алгоритму: слушаюсь, выполняю. Других вариантов не будет,

– подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

Гнатов заверил, что в этом вопросе военная вертикаль будет действовать в соответствии с законом и решениями Верховного Главнокомандующего.

Гнатов перечислил достижения ВСУ при Сирском: смотрите видео