Остались дети и пятеро внуков: вблизи Работино погиб стрелок-санитар "Дед"

На Запорожском направлении погиб стрелок-санитар механизированного отделения Алексей Белобородов. Он родом из Харьковской области.

Защитнику было 47 лет. Он перенес контузию и операцию, но все равно защищал Украину от российских захватчиков.

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Что известно о погибшем Герое

Алексей Белобородов имел позывной "Дед". Он проживал в Харьковской области в селе Новая Водолага, где работал на предприятии "Данко-Декор".

Год назад Алексей женился во второй раз. Дома его ждали жена, дети и пятеро внуков от неродной дочери.

Мужчина пошел защищать Украину в мае 2022 года. И это несмотря на то, что у него было две контузии и он перенес операцию.

К сожалению, Алексей погиб 12 октября в боях возле села Работино Пологовского района Запорожской области.

Защитника вспоминают как мужчину, который очень любил детей. К своей неродной дочери от второго брака он относился с нежностью и заботой. Также Алексей с любовью заботился о маме, помогал по хозяйству, поддерживал и дарил свое внимание и заботу.



Алексей Белобородов погиб возле Работино / фото из соцсетей

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