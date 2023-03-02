Ребята, я вас предупреждаю, – Данилов жестко обратился к пророссийским агентам
Пророссийские нарративы больше не пройдут в Украине. А те, кто будет пытаться расшатать ситуацию, будут иметь дело со Службой безопасности.
Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что уже "передал привет" определенным людям и попросил притормозить.
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Кто расшатывает ситуацию
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал тех, кто пытается "протолкнуть" в общество российские нарративы.
"Это люди, которые в свое время в моем родном Луганске выступали под флагами, под этими "колорадскими лентами". А сейчас сидят в Киеве и начинают что-то там рассказывать. Я им привет уже передал, чтобы они немножко притормозили. Или те, которые возглавляли институты социсследований, или другие ученые во времена Януковича, вы поймите: здесь люди, которые не простят, если вы и дальше будете расшатывать наше общество", – заявил Данилов.
Чиновник добавил, что именно эти люди сейчас предлагают проекты по "второй стране мира" и "нам надо с русскими разговаривать".
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Опасны ли эти заявления
Алексей Данилов четко отметил: больше не будет никаких российских проектов на территории Украины.
После "Партии регионов" и "ОПЗЖ", или какие-либо другие процессы – они будут заканчиваться не начинаясь,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Что будет с любителями "русского мира"
Данилов в комментарии упомянул о 111 статье Уголовного кодекса Украины. Она напрямую касается государственной измены.
"Еще будете что-то говорить – будете иметь дело с улицей Владимирской (СБУ – 24 Канал). Ребята, я вас предупреждаю, что вам нужно остановиться. Вы еще молоды, вам там по 40 – 45 лет, ну притормозите немного", – резюмировал Алексей Данилов.
Последние заявления Данилова
- Несмотря на сложную ситуацию возле Бахмута, украинские защитники продолжают уничтожать технику и врага: "упаковывают их сотнями".
- Россия крайне нуждается в "передышке" в войне. Поэтому готова подписать "мирные соглашения". Но нет никаких шансов, что Украина будет это делать тоже.
- В России участились взрывы. Данилов отметил, что не знает "кто откуда летает".