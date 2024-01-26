В боях за Украину погиб майор Алексей Лозовский: жизнь его сына тоже унесла война

Украина теряет на войне, развязанной Россией, своих лучших сыновей и дочерей. Защищая независимость Украины, на фронте погиб майор Алексей Лозовский из Винницкой области.

Героя провели в последнюю земную дорогу в четверг, 25 января, в Черновцах. Более года назад он потерял на войне сына, но продолжил воевать за родную землю.

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Что известно о погибшем защитнике

Алексей Николаевич родился 30 марта 1971 в селе Красноселка Крыжопольского района Винницкой области. Получил военное образование и прошел служебный путь от солдата к майору.

Известно также, что с 1989 года он служил в должностях офицерского состава во Львове и разных воинских частях Черновицкой области.

Впоследствии Лозовский пошел работать в Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, а потом – в Черновицкое управление Национального банка.

Позже, в 2014 году, майора Лозовского мобилизовали в ряды ВСУ, тогда он служил в Черновицком областном военном комиссариате. А после начала полномасштабной войны, которую развернула Россия против Украины, возглавил подразделение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Герой воевал в составе 10-й ОГШБр / Фото Черновицкой ОВА

В декабре 2022 года он пережил тяжелую потерю сына, который погиб на фронте. Несмотря на это, военный продолжал защищать родную землю от российских захватчиков.

Сын Алексея Лозовского тоже погиб в боях за Украину / Фото Черновицкой ОВА

За время службы и в ГСЧС, и в ВСУ майора Лозовского награждали отличиями. Мужчина был профессиональным руководителем и обладал высоким авторитетом среди коллег.

Искренние соболезнования родным и близким, разделяем вашу боль по поводу тяжелой потери. Герои не умирают,

– говорится в сообщении ГУ ГСЧС Черновицкой области.

Буковина 25 января провела Алексея Николаевича в последний путь, отдав честь его неоценимому вкладу в Победу Украины и почтив его светлую память. Похоронили защитника рядом с сыном на Аллее погибших Героев.

Защитника похоронили в Черновцах / Фото Оксаны Меленко

Без любящего мужа и отца остались жена, дочь и еще двое сыновей воина.

Болезненные потери Украины

25 января стало известно, что война с российскими оккупантами унесла жизни солдата ВСУ Петра Свинара из Львовской области. Мужчина встал на защиту Украины еще весной 2022 года, служил наводчиком-оператором механизированной роты мехбатальона одной из бригад ВСУ. Он погиб 21 января от попадания российской ракеты возле города Мирнограда Покровского района Донецкой области. Защитнику навеки осталось 28 лет.

В Тернополе 20 января простились с Михаилом Фарионом. О смерти воина стало известно 17 января. Сергей Надал, городской голова города, сообщил, что Фарион погиб в Запорожской области, выполняя боевое задание. Герой не дожил до дня рождения: 28 января ему исполнилось бы 50 лет.

В результате артобстрела в Донецкой области погиб военный Дмитрий Матвиенко. Человек имел степень кандидата технических наук и работал в одном из университетов Черкасс. Последнее сражение Героя состоялось 15 января. Защитнику навсегда осталось 46 лет.

Редакциятакже выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавший свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.