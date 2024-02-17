Похоже, перестарались, – российский чиновник назвал СМИ вероятную причину смерти Навального

Чиновник на условиях анонимности прокомментировал смерть Алексея Навального российскому СМИ. Также своими мыслями поделился и бывший высокопоставленный чиновник из Кремля.

В истории с загадочной смертью Алексея Навального появляются детали. Недавно стали известны новые версии.

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Что сказали анонимные источники

Действующий чиновник страны-агрессорки не исключил смерти из-за тромба. При этом он заметил, что с Навальным могли "перестараться".

Я не исключаю, что, как пишут в телеграм-каналах, мог быть и тромб. Столько дней в штрафном изоляторе подряд – это до***на. Похоже, перестарались,

– сказал он.

Собеседник назвал ожидаемым то, что Навальный не выйдет из тюрьмы. При этом он отметил, что после судебного приговора оппозиционер "не представлял никакой угрозы" для режима Владимира Путина, ведь, с его слов, о Навальном "давно все забыли".

Бывший высокопоставленный чиновник из Кремля тоже анонимно прокомментировал смерть оппозиционера. Он заявил, что в Москве хотели гибели Навального, поэтому Кремль планомерно доводил его до смерти.

У Навального были проблемы со здоровьем

В 2017 году Навальный едва не потерял зрение на одном глазу после того, как его лицо облили зеленкой. В 2020 году этого политика отравили, из-за чего ему пришлось лечиться в Германии. Позже Навальный обвинил ФСБ в применении боевого яда "Новичок". В декабре 2022 года Навальный жаловался, что его заставляют постоянно стоять или сидеть на неудобном железном табурете, из-за чего у него начались боли в спине.

Юлия Навальная в январе 2023 года говорила, что ее муж простудился и имел высокую температуру. По ее словам, несмотря на это оппозиционеру тогда не позволяли лежать. Также ему не отдавали переданные адвокатами лекарства. Уже в феврале того же года его юрист говорил, что Навального в колонии лечили противопоказанными антибиотиками, из-за чего он получил осложнения.

В апреле 2023 года представители его команды сообщали, что у Навального упало зрение из-за плохого освещения в колонии. А его адвокаты говорили, что в апреле того же года Навальному вызвали скорую из-за обострения болезни желудка. Юристы говорили, что он потерял 8 килограммов после того, как провел 15 суток в ШИЗО. В декабре 2023 года Навальному ставили капельницу из-за того, что у него закружилась голова, и он лег на пол.

Что думают эксперты о смерти Навального